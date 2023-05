Mujer busca a su madre que la abandonó hace 51 años.

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A pocos días de celebrarse el Día de la Madre, Rosa Martina Martos Paredes no pierde las esperanzas de reencontrarse con su progenitora, quien la abandonó, junto a su hermana, cuando tenía dos años y medio, bajo el cuidado de sus abuelos, en la provincia de Ascope, región La Libertad.

Rosa contó a Exitosa que su madre es la señora identificada como Doris Violeta Paredes Apaéstegui, la mujer sería natural de Chiclayo, Lambayeque. Según relata, Rosa recuerda que su mamá abandonó a su padre, nunca más volvió a su casa y su padre nunca quiso hablar de ella.



Rosa Martina es madre de familia y entre sollozos trae a su mente los recuerdos de sus primeros años de vida. Ella carga en sus manos una foto en blanco y negro y dos papeles deteriorados, que serían la única evidencia de la existencia de su madre. Uno de esos documentos es la denuncia de su padre Rómulo Martos Julcamoro, quien denunció a su esposa por abandono de hogar, en el año 1972.



"Estaba chiquita, no recuerdo casi nada. Esta es la única foto que tengo de mi madre en la plaza de armas de Trujillo junto a mi papá y mi hermana", expresó. Además, Rosa cuenta que no pudo obtener más información sobre su mamá debido a que su padre quedó duramente afectado por el abandono de su esposa.

La única foto con su madre.



"Mi papá no quiso saber nada más de mi mamá, no nos volvió a decir nada sobre ella. Se abandonó y ya ha fallecido", dijo.



Sin respuesta



A través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, la familia de Rosa realizó la búsqueda de Doris Violeta Paredes Apaéstegui, sin embargo, no obtuvieron buenas noticias de su paradero. El nombre de la progenitora no aparece en el sistema nacional de identidad.



No pierde la fe



Rosa siente en su corazón que la vida le regalará la oportunidad de poder abrazar a su madre.



"A mi madre, quiero decirle que la quiero mucho, que desde hace mucho tiempo he tenido ganas de verla. Siempre he llorado en el Día de la Madre. Yo me ponía en un rincón a llorar y me preguntaba por qué me dejó. Mamita, pero yo no te puedo rechazar, porque yo te quiero. Yo no soy nadie para juzgarte, solo hay un Dios. Si me escuchas, mamita, te necesito, quiero conocerte. Si me escuchas, quiero conocer a mi familia. Es lo único que deseo", declaró entre lágrimas.