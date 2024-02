Niño termina sin labio tras ataque de perro: Dueña dio S/ 2500 e hizo firmar documento que la libra de responsabilidad

En entrevista a Exitosa, Lourdes Jacho Quispe, madre de un niño atacado por un perro en Puno, reveló que la dueña del animal aprovechó "el momento de desesperación" al que estuvo sometida, producto del estado de su hijo, para hacerle firmar un documento, que establece como pago único para los gastos médicos del menor la suma de S/ 2,500.

Durante diálogo con Pedro Paredes para Exitosa Perú, Lourdes contó que tuvo que sacar a su hijo de la clínica, donde estaba siendo atendido, por no contar con mayores recursos. Y es que la suma en cuestión, es ínfima por tratarse de graves heridas en el labio superior del pequeño que deben ser atendidas.

"Ante la economía, saqué a mi niño de la clínica. Necesito una ayuda económica para seguir costeando los gastos porque la dueña del perro solo me dio S/ 2,500 y me hizo firmar un documento, diciendo que con 'ese dinero que me entregaba dejaba de apoyarme y, en caso pase algo más, no se hace cargo'. Firmé en un momento de desesperación", manifestó a nuestro medio.