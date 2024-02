Puno: ¡Lamentable! Niño atacado brutalmente por un perro termina sin labio y requiere de urgente cirugía

Un niño de 6 años fue brutalmente atacado por un perro en el distrito de San Miguel, Puno. La madre del menor se encuentra desesperada por la situación de su hijo debido a el pequeño requiere una urgente cirugía para tratar la grave lesión que le dejó el animal luego de arrancarle una parte de su labio.

La mujer, identificada como Lourdes Jacho Quispe, llegó hasta la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca para pedir el apoyo de la población en la difícil tarea de costear el traslado del infante hasta Lima. Entre lágrimas, manifestó que no cuenta con los recursos suficientes para poder acarrear con los gastos que implican la atención del menor.

Exitosa llegó hasta esta parte de la región altiplánica y pudo contactar con la madre de familia, quien brindó detalles acerca de lo sucedido. Según contó, los hechos ocurrieron el último lunes 05 de febrero en el distrito de San Miguel.

Brutal ataque de perro a niño de 6 años.

Un perro atacó a su menor hijo arrancándole una parte de su labio, hasta dejarlo completamente ensangrentado. Las secuelas del acto alertaron a la Lourdes Jacho y de inmediato lo trasladó hasta un centro de salud para que puedan atender sus heridas.

El menor permanece internado en una clínica privada de la ciudad de Juliaca desde el pasado lunes. Sin embargo, la familia del pequeño no cuenta con los recursos para poder seguir pagando su estadía dentro del establecimiento.

"Necesita una cirugía porque su rostro ya no va a quedar igual. Pediría un apoyo porque yo no tengo economía para solventar los gastos del hospital, me falta plata. Me he endeudado por todos lados", expresó para nuestro medio.