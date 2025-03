Niños intercambiados al nacer vuelven con sus madres biológicas tras SEIS AÑOS: Esta es su historia

27/03/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Judicial en Cajamarca tras varios años de proceso emitió la orden de restitución de dos niños que fueron intercambiados en el Hospital de Jaén en 2018. Ahora los menores regresan con sus madres biológicas tras la disposición judicial.

Menores intercambiados al nacer vuelven a sus madres biológicas

El Primer Juzgado de Familia de Jaén ordenó la restitución de los dos menores basada en pruebas de ADN irrefutables que reflejaron la consecuencia de una aparente negligencia médica por parte del Hospital General de Jaén. El juez Andy Herrera Fernández no solo pidió que los niños regresen a sus verdaderas familias, sino que se les brinde tanto a ellos como a sus progenitoras apoyo psicológico para afrontar la situación.

"Es un grave daño que se ha ocasionado. Espero que sea una indemnización razonable por este daño moral para los niños. Tienen seis años y ya han formado lazos con familiares que no tienen vínculo biológico", afirmó el juez Herrera.

Asimismo, se detalló que tras ver que el ADN no coincidía, el Ministerio Público realizó las diligencias respectivas junto a la PNP y pidieron al nosocomio la relación completa de los niños nacidos el 24 de diciembre del 2018 y tras, una ardua investigación se logró descubrir que los hijos que María y Ruth consideraban como suyos, no lo eran debido a que fueron intercambiados al nacer.

¿Cómo se descubrió que los niños fueron intercambiados?

María y Ruth, dos madres de Jaén, Cajamarca, descubrieron después de cuatro años que los niños que criaron como sus hijos propios, no eran biológicamente suyos. La historia salió a la luz luego de que una de ellas, en el 2022, pidió una pensión de alimentos para su hijo y las pruebas de paternidad revelaron la impactante verdad que dejaría un profundo impacto emocional en ambas familias.

"Tengo que aceptar que ese niño no era mi hijo, pero no lo voy a desamparar porque yo lo he criado, dándole cariño, me duele tanto que se vaya, porque me dice 'mamita, te amo'", expresó Ruth, visiblemente afectada por desprenderse del niño que cuidó como suyo.

Incluso, la otra madre afectada, reveló que en su momento advirtió al personal del hospital que el bebé que le estaban entregando no era su hijo, pero la enfermera la calificó de "loca".

"Yo le dije a las enfermeras 'Ese no es mi hijo' y me respondieron 'Usted está loca, este es su niño' y me lo dio. Yo quedé contenta", contó entre lágrimas tras romper el vínculo afectivo que estableció con el menor en estos seis años. "Con dolor lo entrego, pero no tengo otra opción", agregó.

Madres afectadas por desprenderse de sus hijos para recibir a sus pequeños biológicos.

Madres lloran por desprenderse de sus hijos que educaron como suyos

A pesar de la decisión judicial, ambas madres revelaron que no romperán los lazos afectivos con los menores que vieron crecer y educaron con tanto amor. Además, contaron que los niños atraviesan un tremendo dolor por tener que despedirse de ellas.

"Él me dice: 'mamita, no me dejes', ¿qué voy a hacer con el tremendo dolor que llevo? Yo tengo que entregarlo acá a la señora Ruth, aunque me duela el corazón, ¿qué voy a hacer? Es mi hijo", indicó una de las progenitoras afectadas.

De esta manera, el Juzgado de Familia en Cajamarca, ordenó la restitución de los dos niños que fueron intercambiados al nacer en el Hospital de Jaén en 2018. Las madres, con profundo dolor, entregaron a los niños que educaron como suyos por seis años.