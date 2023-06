Piura: En un día, dos escolares mueren por dengue debido a una supuesta negligencia médica

Piura continúa viviendo una terrible situación a causa de la gran cantidad de casos de dengue registrados en la región. Dentro de este lamentable contexto, se reportó que dos escolares de 7 años de edad fallecieron ayer miércoles, 7 de junio, tras ser infectadas por el zancudo transmisor.

Fiorella Montalván era la madre de la niña que estudiaba en la Institución Educativa San José De Tarbes, quien señala que su hija llegó al centro médico en estado crítico por hemorragias, sin embargo no fue atendida de inmediato.

"Era la mejor hija que he podido tener, una niña que no debía de haber muerto, mi hija única era la mejor [...] La perdida de un hijo no tiene nombre, ni siquiera puede describir [...] Quizá no me vean llorar pero por dentro estoy desecha", declaró la madre.