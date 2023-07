Piura: ¡Indignante! Joven se salva de intento de feminicidio por parte de su expareja

02/07/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región de Piura, una joven salvó de morir luego de que su expareja intentara estrangularla dentro de un automóvil y en presencia de su menor hija.

Maltratos se dieron delante de su menor hija

Fanny Valdiviezo Navarro, madre de familia de 21 años, denunció el hecho ante las cámaras de Exitosa Perú e indicó que las cámaras de seguridad del establecimiento corroborarían los maltratos.

''Cuando estoy a punto de irme del centro comercial, él me pide conversar y que regresemos (...) en las cámaras verán como él me carga y me lleva a empujones hacia el auto y me ahorca en tres oportunidad'', declaró ante nuestro medio.

Además, la joven señaló que a su expareja no le interesó que sus menores hijos estén presentes, pues solo les pedía que se tapen los ojos mientras él continuaba lastimando a su madre.

''A sus hijos les decía 'cierren los ojos, cierren los ojos' y los bebés lloraban desesperadamente y él no me soltaba'', agregó muy indignada.

La agraviada indicó también que tras el escándalo, la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó para salvaguardarla y detener al agresor identificado como Bryan Luis Estévez Castillo, para ser investigado por tentativa de feminicidio.

''Cuando la policía llegó y tocó la puerta del auto, él (su expareja) no me soltaba. Tuvieron que usar la fuerza y cuando me sacaron, a los pocos minutos empecé a botar sangre producto del ahorcamiento'', indicó a Exitosa Perú.

Pide que no suelten a su agresor

Valdiviezo Navarro, portando carteles y acompañada de sus familiares, llegó hasta el frontis de la Comisaría de Piura para exigir justicia ante las agresiones y continuas amenazas que recibe por parte de su exconviviente.

''Por favor, que me brinden protección, tanto a mí como a mi hija y a mi hermana. Que no suelten a ese tipo (...) no esperen que haya otro feminicidio. Apoyen a las mujeres'', exigía Fanny Valdiviezo a las autoridades policiales.

La víctima también indicó que ya ha denunciado a su expareja por maltrato psicológico, motivo por el cual, exige prisión para él, pues teme por su vida y su denuncia hasta el momento no ha sido atendida.

''Reiteradas veces yo he puesto denuncias y siempre las han archivado (...) Siempre ha estado ahí, sometiéndome. (...) No me han brindado medidas de protección (...) Temo por mi vida, por la vida de mi hija y una de mis hermanas. Pido justicia'', declaró la agraviada.

De esta forma, la joven madre de familia, quien estuvo a punto de morir a manos de su expareja en la región de Piura, pide que su denuncia sea atendida y que no liberen al agresor.