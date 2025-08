Plaza José Olaya convertida en cantina: Vecinos denuncian consumo de alcohol y orina en vía pública

06/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Fiesta popular, consumo de alcohol y descontrol

Fueron los protagonistas de una madrugada marcada por el desorden en la plaza José Olaya, ubicada en el corazón del distrito de Ciudad Nueva. En plena víspera de la festividad de la Virgen de Copacabana, un varón en presunto estado de ebriedad fue captado orinando en la vía pública, mientras que otros seguían bebiendo a primeras horas del día.

La situación fue registrada por los propios vecinos del sector, donde se evidenció la venta de licor en la vía pública, a escasos metros de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y frente a la comisaría.

Sin orden ni autoridad

Pese a la presencia de módulos de baños químicos y personal de serenazgo, el lugar amaneció con olor a alcohol y rastros de suciedad. Cámaras de Exitosa captaron al menos dos personas fueron vistas bebiendo licor en plena plaza esta mañana, mientras una comerciante seguía vendiendo paquetes de latas de cerveza.

"Recuperemos la fiesta"

El obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua, Marco Antonio Cortés Lara, expresó su preocupación: "Recuperemos la fiesta, también miremos que no todos los que vienen, vienen a tomar", señaló. Además, cuestionó la permisividad en torno a los excesos: "La costumbre no es dogma de fe. Por lo tanto, las costumbres no son superior a Cristo, ciertamente nosotros vamos a evaluar y vamos a ir dando pasos".

¿Dónde están las autoridades?

Lo más alarmante, según los vecinos, es que esta situación ocurre a vista de todos y sin ninguna acción concreta por parte del municipio. No se han emitido comunicados, sanciones ni operativos efectivos para evitar la venta de licor informal ni proteger la integridad de los asistentes.

La festividad de la Virgen de Copacabana es un precedente de algo que ocurre año tras año y todo indica que la situación podría repetirse si no se aplican correctivos inmediatos. Fiesta popular, consumo de alcohol y descontrol no deberían ser sinónimos, pero en Ciudad Nueva se repiten el panorama sin consecuencias visibles.