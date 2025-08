Ministro del Interior de Colombia sobre isla Santa Rosa: "Es claro que habrá una pugna"

La tensión entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Santa Rosa continúa. Ahora, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, sostuvo que de todas formas habrá una pugna con Perú por el control de dicho territorio, aunque evitó crear un clima bélico.

Según el funcionario del gobierno colombiano, que declaró para la Radio W de su país, la isla les pertenecería por algo que señala el acuerdo firmado en la década de los treinta. Según su perspectiva, el lado navegable del río, le corresponde a ellos y al Perú ocuparla, no le permite tener la capacidad de navegación.

El ministro Benedetti, calificó de agresiva la postura peruana. Cabe precisar que varias instituciones del Estado, se pronunciaron en contra de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó a Perú de invadir territorio colombiano.

"Si lo hace por una ley, es algo bastante agresivo. El comunicado fue agresivo. No convocaron a la Comisión Binacional para que se verificaran cuáles eran los acuerdos, cuál era la delimitación. Si esto va mal, nosotros podemos ir a La Haya, que es lo que contempla el tratado de 1934", sostuvo el funcionario.

Aunque el jefe de la cartera del Interior de Colombia rescata que en Perú varias instancias diplomáticas se han pronunciado para resolver el asunto de forma amigable. Sin embargo, que haya delimitado el territorio sin hacerlo, según su gobierno, sin acudir a las instancias requeridas, obliga a una "lucha" por la isla.

"Si mediante una ley se apropia de una isla en la cual dejan sin navegabilidad y puerto a Leticia, creería que las cosas se pueden poner feas. No en un tono de guerra, pero es claro que habrá una pugna. Recuerden que no nos llevamos bien con Perú, no tenemos embajador ahí", sentenció Armando Benedetti.