Edwin Oviedo le responde a Juan Carlos Oblitas: "Me planteó tres adendas al contrato"

06/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La publicación de libro 'El Caso Oviedo, la verdadera historia', del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), generó la reacción de Juan Carlos Oblitas, por una mención de su nombre y que señala que pidió 300 mil dólares por clasificar al Mundial del 2018, Tras emitir un comunicado en su defensa, el empresario también le respondió.

Oviedo le respondió a Oblitas

Durante una entrevista con Full Deporte posterior a la emisión del comunicado, el empresario cusqueño detalló que el 'ciego' le exigió tres adendas, a cambio de no renunciar y continuar con su cargo dentro de la Federación.

"Me visitó cuando el equipo estaba en alza y me planteó tres adendas al contrato: un bono de 300 mil dólares, un bono por la Copa América Centenario y una gratificación por Fiestas Patrias del 28 de julio. Me dijo que, de no aceptarse, renunciaría", indicó Oviedo.

Según al ex dueño del Juan Aurich, aceptó sabiendo que eso no afectaría las arcas de la FPF. Lo hizo pensando en la estabilidad del equipo técnico en un momento que era crucial para la selección en las eliminatorias.

El pronunciamiento de Oblitas

A través de un comunicado emitido este miércoles 5 de agosto, el ex director deportivo de la FPF rechazó las afirmaciones de Edwin Oviedo. De acuerdo su versión, el 'ciego' le pidió 300 mil dólares como un 'bono extra' por clasificar a cita que se realizó en Rusia hace siete años y que acabó con la sequía de 36 años sin clasificar.

"El expresidente de la FPF, Edwin Oviedo, ha manifestado que, faltando dos o tres partidos para que concluyeran las eliminatorias, habría exigido una adenda a mi contrato para que se incluya un bono de éxito de 300 mil dólares. Añade el señor Oviedo que tuvo que aceptar dicha exigencia porque presioné con mi renuncia", manifiesta.

Compartimos el comunicado de Juan Carlos Oblitas sobre las declaraciones del ex presidente de la FPF.#agremiacion #safap #JCO pic.twitter.com/CPv8ikmfoG — SafapPeru (@SafapPeru) August 6, 2025

El ex entrenador de la selección peruana, sostiene que la adenda se firmó mucho antes de la fecha que indica el ex mandamás de la FPF. Además, sostiene que él no buscó un beneficio de forma personal. Todo lo contrario, trabajó bajo las reglas que estaban estipuladas.

"La adenda a mi contrato fue firmada por el propio sr. Oviedo casi dos años antes del supuesto pedido que jamás realicé. Existe un detalle importante. Se firmó en enero del 2016, cuando se habían jugado cuatro fechas de las eliminatorias y Perú había perdido tres", precisa Oblitas

De esta manera, los dimes y diretes entre Edwin Oviedo y Juan Carlos Oblitas continúa. Mientras el exjugador mostró una evidencia, el empresario añadió detalles del pedido que le habría hecho el 'ciego'.