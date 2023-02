Protestas en Hospital de Las Mercedes por falta de cupos para programar ecografías

06/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un promedio de 150 personas tomó por un momento el Servicio de Radiología del hospital Las Mercedes de Chiclayo, como protesta por no recibir sus tickets para atención con ecografías.



Los manifestantes, en su mayoría adultos mayores, quienes realizaron largas colas desde la noche anterior para lograr un ticket que señale el día que debían recibir el servicio. Al promediar las 8 de la mañana, cuando se inició la atención, se dieron con la sorpresa de que el personal del hospital solo entregó 25 tickets, lo que causo molestia en los pacientes.

Cuando ellos reclamaron a viva voz, el empleado les dijo 'que no se les puede hacer ecografías porque no hay cupos'. Los familiares y pacientes le increparon el por qué no llegan temprano y avisan de manera oportuna. En ese momento, unas cien personas ingresaron haciendo fuerza a la puerta del local, logrando eludir al vigilante.

Asímismo, el jefe del servicio de Radiología, Miguel Arana acudió al área tomada, donde los afectados exigieron una solución a sus justos reclamos. Fue ahí que después se dirigió a conversar con el director del hospital, Dr. Elmer Delgado Senmache, disponiendo ambos que se entreguen otros 25 tickets, hecho que no convenció a los pacientes.

Un grupo de pacientes manifestaron su molestia a través de las cámaras de Exitosa Chiclayo, señalando que 'no es la primera vez que ocurre eso con ellos, repitiéndose los maltratos de manera permanente a pesar de ser adultos mayores'.

Dato.- El director del hospital, Elmer Delgado, indicó que están haciendo todo lo posible para mejorar la atención, lamentado que solo haya un médico para este servicio.