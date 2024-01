Puno: ¡Indignante! Mujer gestante perdió a su bebé tras presunta intervención abusiva de la PNP

Un presunto abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región Puno terminó en la pérdida del bebé de una mujer gestante que fue detenida al ser acusada de hurto agravado. La defensoría del pueblo ya viene investigando el caso.

El hecho ocurrió en comunidad de Cochaquiray, distrito de Cabanilla, provincia de Lampa, región Puno. La gestante que perdió a su bebé responde al nombre de Giovanna Cruz Solano y el lamentable suceso fue confirmado por Jacinto Ticona Huamán, jefe de la oficina defensorial de Puno.

Según se informó, la fémina había sido detenida por cuatro efectivos de la PNP luego de ser acusada de presunto hurto agravado, al robar un celular en medio de un problemas por terrenos en la provincia de Lampa.

Después de ser detenida, la mujer fue trasladada a un calabozo de la Comisaría de Lampa donde exigió ser trasladada a un centro de salud debido a que presentaba fuertes dolores en la parte abdominal, sin embargo, los efectivos policiales nunca tomaron en cuenta sus pedidos, informó su abogado.

La denuncia fue hecha pública en los medios de comunicación, por lo que la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público que se inicie una investigación contra los efectivos policiales, que no auxiliaron a la mujer, por el presunto delito de aborto provocado.

Hace algunas semanas, un joven natural de Huamachuco, identificado como Yordi Morales Cerna, de 30 años, denunció por tortura, abuso de autoridad y discriminación, al suboficial de tercera, PNP Anthony Vásquez Vela, quien le habría propinado golpes al interior de la comisaría de Huamachuco, en la región La Libertad.

En declaraciones a Exitosa, el joven huamachiquino contó que, el pasado 14 de octubre fue intervenido por el agente en mención, cuando se encontraba en la vía pública. El policía, indica el joven, le pidió su documento de identidad, sin embargo este no lo tenía, pues, refiere, salí de realizar unos trabajos de pintura.

"Creo que me porté a la altura. No le he agredido ni física ni verbalmente al policía para que él se ensañe contra mi persona. Me enmarrocaron, me llevaron hasta la comisaría de Huamachuco", contó.