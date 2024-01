Pedro Castillo cometió un acto inconstitucional, pero no es un acto delictivo, asegura abogado penalista

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Benji Espinoza, se refirió a la petición de 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por parte de la Fiscalía y aseguró que por más que cometió un acto inconstitucional, "no es un acto delictivo".

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, Espinoza señaló que Pedro Castillo intentó el golpe de Estado "más absurdo de la historia de la humanidad".

"Lo que hizo Castillo fue un acto absolutamente inconstitucional, pero siendo un acto inconstitucional, no es un acto delictivo. El acto inconstitucional no es equivalente o no es igual a hablar de un acto delictivo que requiere otros elementos y configuraciones", dijo a nuestro medio.