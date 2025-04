"¿Quién va a pagar?": Gobernador de Lambayeque al Ejecutivo ante indemnización por proyecto Olmos

25/04/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En las últimas horas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que no se renovará el contrato de concesión del Proyecto Olmos. Según indicó el premier, no hay razones para seguir adelante con esta importante obra ya que la administración de Dina Boluarte no avalará la corrupción.

"No se va a renovar ese contrato, es categórico, porque no hay condiciones y porque en el Estado peruano y en el Gobierno de la presidenta no nos casamos con la corrupción, ni con Odebrecht ni con ninguna de sus empresas fachadas", indicó.

Gobernador de Lambayeque estalla

Como era de esperarse, el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, alzó su voz de protesta por esta sorpresiva decisión del Ejecutivo y señaló que la misma no ha sido evaluada de la mejor manera en el aspecto técnico.

Además, indicó que la cancelación del contrato de concesión del Proyecto Olmos costará millones de soles en penalidades al Estado peruano.

"Yo tengo acá la tabla de penalidades que vamos a tener que pagar que son el primer día 60 UIT, el segundo 132 UIT y eso va significar multimillonarias pérdidas al Estado que tienen que pagar a las empresa agroindustriales que no reciban agua. La pregunta que yo le hago a nuestro premier es que si no se hace esa evaluación de extensión de la administración del Proyecto Olmos es cual sería la alternativa para que calce hasta la fecha que termina la concesión", inició.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, criticó al premier Gustavo Adrianzén y al Ejecutivo tras anunciar la no renovación de la concesión del Proyecto Olmos. Según indicó, decisión generará penalidades y multimillonarias pérdidas.... pic.twitter.com/ywhpXGKpke — Exitosa Noticias (@exitosape) April 25, 2025

Afectará a las empresas agroindustriales

Otra de las preocupaciones de la autoridad lambayecana tras la decisión del presidente de la PCM es el efecto perjudicial que tendrán las empresas agroindustriales que reciben agua del proyecto. Según sus impresiones, estas entidades serán gravemente afectadas ya que tendrán que paralizar sus operaciones por no recibir el preciado liquido.

"Se va tener que pagar y la pregunta es quien va pagar eso porque la denuncia es directamente hacia el Estado por incumplimiento de contratos y no por Odebretch, sino por parte de las empresas afincadas en el Proyecto Olmos que son los agroindustriales y cuando no tengamos la posibilidad de entregarles agua ¿Qué es lo que va pasar", añadió.

De esta manera, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, se pronunció sobre la cancelación del contrato de concesión del Proyecto Olmos por parte del gobierno de Dina Boluarte. La autoridad apuntó sus críticas contra Gustavo Adrianzén ya que esta decisión significará pérdidas millonarias al Estado.