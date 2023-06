Ratifican sentencia contra alcalde de Trujillo por difamación agravada

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ratificó la sentencia dictada en primera instancia en contra del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, a quien se le condenó a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil a favor de la agente PNP, Nataly Rojas.

Según la sala, Fernández Bazán deberá cumplir normas estrictas de conducta como, por ejemplo, no variar su domicilio y pagar la suma de 25 mil soles, en un plazo de 30 días hábiles, a la demandante. Cabe indicar que, de esta suma, se debe descontar los 5 mil soles anteriormente entregados a la agraviada.

Previo a la lectura de la sentencia, la juez que lleva el caso, Liliana Janet Rodríguez Villanueva, mencionó que decisión de sentencia fue por unanimidad.

Esta sentencia traerá como consecuencia que Arturo Fernández sea vacado del cargo y en su reemplazo asumiría, en los próximos días, el teniente alcalde, Mario Reyna.

Tras la lectura de la sentencia en su contra, Arturo Fernández, llegó hasta los exteriores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, y se refirió al fallo de los jueces.

"Me llena de mucho orgullo que me hayan sentenciado y mis padres tienen que estar orgullosos, mi familia, la gente de bien y sobre todo ustedes, porque me debo a ustedes. Yo me debo al ciudadano que sí cree en mí. Dios me está dejando en la tierra para cambiar el destino de mi patria. Esto destapa lo podridas que están las instituciones", exclamó frente a un grupo de simpatizantes.