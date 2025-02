Real Plaza de Trujillo: Imágenes tras la tragedia revelan vigas de refuerzo para sostener el techo, según CDCP

25/02/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista exclusiva con Exitosa, la decana del Colegio de Arquitectos, Lourdes Giusti, aseguró que en las imágenes aéreas difundidas tras el colapso del Real Plaza de Trujillo se puede evidenciar que había estructuras de refuerzo para aparentemente sostener el techo del patio de comidas.

Imágenes aéreas muestran cómo quedó techo del Real Plaza

Durante la comunicación en el programa 'Hablemos Claro', Lourdes Giusti, habló sobre las imágenes captadas por un dron y que muestra cómo quedó el techo del centro comercial que terminó derrumbándose la noche del viernes 21 de febrero, dejando el saldo de seis fallecidos y 81 heridos; personas que solo buscaban pasar un agradable momento en el local.

Tras ello, la decana del Colegio de Arquitectos lamentó que "nadie quiera asumir la responsabilidad" por la tragedia que dejó en luto a varias familias, especialmente, porque las fotos muestran la aparente existencia de una falla en la estructura que el propietario trató de pasar por desapercibido con vigas de refuerzo en el techo.

"Si está el propietario tomando conciencia de que hay una falla en sus estructuras e hizo un refuerzo, ya sabe que su edificación no es segura. Entonces, en ese momento debió haber recibido un informe de un ingeniero estructural, ha tenido un diagnóstico y ¿quién se ha hecho responsable? Ya debería haber quien asuma la responsabilidad", dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

Propietario del Real Plaza de Trujillo debe cumplir responsabilidad legal

Seguidamente, Giusti sostuvo que los propietarios del centro comercial de Real Plaza, al tener conocimiento de las fallas en su infraestructura, debió cumplir con su obligación legal de pedir una nueva licencia de construcción que sea evaluada y presentar los documentos, y por supuesto, hacer los refuerzos con la debida inspección que garantice la seguridad de sus clientes.

"Tiene que haber una responsabilidad legal si es que un propietario detecta fallas en sus columnas y no informa y no se asegura mediante los profesionales respectivos de que esto se haya corregido", indicó tras ver las fotos difundidas por Boris Martínez de 'Latina'.

Asimismo, remarcó que las fotos evidenciarían la existencia de "un parche" precisamente en la parte que se hundió en el techo: "vemos que hay un refuerzo en la fotografía", agregó. También cuestionó la labor de la inspección, debido a que dejó pasar por alto "muchas señales de alerta" que pudo evitar la tragedia.

"Hay muchas señales que el inspector de la especialidad se da cuenta con la inspección ocular. Se pedía una carta de seguridad estructural que el inspector podía solicitar. A ver si la empresa va a conseguir un profesional serio que firme ese certificado sin hacer el estudio respectivo y si lo firma deberá atenerse a las consecuencias", sentenció.

Lourdes Giusti indignada por declaraciones del CEO Real Plaza

Para finalizar, la arquitecta Giusti expresó su indignación con las recientes declaraciones del gerente general del Real Plaza, Misael Shimazu, de que "estuvieron cinco horas para ver las leyes", ya que ellos deberían ser expertos en el tema y no tener como conclusión que "no hay manera de sancionar y no hay responsables de la tragedia".

De esta manera, en Exitosa, la decana del colegio de Arquitectos, Lourdes Giusti, exigió a las autoridades que investiguen el accidente en Real Plaza Trujillo, ya que aseguró que en las imágenes aéreas difundidas se evidenciaría la presencia de estructuras de refuerzo para aparentemente sostener el techo del patio de comidas que colapsó el 21 de febrero.