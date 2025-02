"Somos la provincia del oro y no tenemos hospital": Alcalde de Pataz denuncia olvido del Estado y anuncia paro

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, denunció que la provincia se encuentra olvidada por parte del Estado y no cuentan con un hospital con accesos disponibles en casos de emergencias.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, la autoridad provincial señaló que Pataz ha aportado oro al erario nacional durante 50 nacional. SIn embargo, esto no les ha asegurado el desarrollo.

"Somos la provincia del oro y no tenemos hospital. Entonces, cómo es posible que nuestras autoridades construyan hospitales en Otuzco (...) y a Pataz no les des hospital. Falta sentido común para atender a los pueblos. Más de 50 años llevamos aportando con oro y no tenemos desarrollo", declaró para nuestro medio.