Aeropuerto Jorge Chávez: Pérez Reyes sostiene que inestabilidad política afectó desarrollo de infraestructura

Para nadie es un secreto que el gobierno de Dina Boluarte ha sido duramente criticado en las últimas semanas luego de anunciar el aplazamiento del inicio de operaciones del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. En primer lugar, la inauguración de este nuevo terminal portuario estaba previsto para el 30 de enero, pero debido al retraso en la construcción de sus accesos para vehículos y peatonal, se tuvo que postergar hasta el 30 de marzo.

Por ello, en las últimas horas el medio internacional Bloomberg publicó un extenso artículo donde arremetió contra el Ejecutivo e hizo hincapié en las falencias que se han detectado respecto a la logística y la demora para su ejecución.

Como era de esperarse, el gobierno respondió a estas críticas y esta vez fue el propio ministro de Transportes y Comunicaciones quien se encargó de ello. Durante una breve charla con los medios de prensa, Raúl Pérez Reyes aseguró que dicho artículo carece de información exacta por lo que se mostró en desacuerdo con el mismo.

En esa misma línea, el titular del MTC indicó que la inestabilidad política del país influyó directamente en el desarrollo de la infraestructura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

"Tiene una serie de carencias (el artículo de Bloomberg), claramente no hay información en el mismo, pero es una decisión del periodista hacerlo y yo respeto su posición en el tema, pero no la comparto. Hay muchas inexactitudes en el mismo, pero también hay que reconocer, porque el artículo también lo plantea, que hubo mucho impacto de la inestabilidad política, no reciente, sino la de muchos años que impactó en el desarrollo de la infraestructura", inició.