Suspensión por 90 días contra alcalde de Trujillo se define el 31 de mayo

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, continúa siendo protagonista de la noticia, no por sus buenas gestiones en favor de la población, sino por los problemas que afronta desde que asumió su cargo como autoridad edil.

Esta vez, el burgomaestre trujillano está a punto de ser suspendido por 90 días, tras la solicitud hecha por el regidor provincial, Jorge Vásquez, luego que Fernández, durante una sesión de concejo, el pasado 22 de febrero, agrediera verbalmente regidor tras, presuntamente, ofender a su esposa.

El próximo miércoles 31 de mayo, el Pleno del Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo votará para aprobar o rechazar el pedido de suspensión contra el alcalde trujillano.

Por su parte, el regidor Jorge Vásquez indicó que ya hay dictamen de la comisión y corresponde que él y Arturo Fernández ofrezcan sus descargos y el Concejo vote para suspenderlo o no.

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, se mostró poco preocupado por la posibilidad de ser suspendido.



"Con mucho honor. En Moche hicieron lo mismo, los siete regidores me suspendieron, me vacaron, todo. Yo seguí siendo alcalde porque la ley está sobre ellos. No me quita el sueño, yo trabajo día a día", indicó.