Un efectivo de Seguridad Ciudadana de la municipalidad de Trujillo y un suboficial de la Policía Nacional, fueron atacados salvajemente con una botella y una tijera por un ciudadano de nacionalidad colombiana; el sereno resulto con cortes en el rostro y mordidas en el resto del cuerpo, mientras que el policía sufrió fractura del tabique y arañones en el rostro y brazos.

Todos sucedió durante la noche del último jueves, cuando los vecinos del pasaje Antonio de Lorena, en el límite de las urbanizaciones Los Granados y Chimú, granados y Chimú, denunciaron a la central de Seguridad ciudadana un caso de violencia familiar, argumentando que un sujeto golpeaba a una mujer.

A los pocos minutos, llegaron al lugar dos efectivos de Serenazgo y un policía, los que participan desde la 15 de febrero de un patrullaje integrado entre la PNP Y la municipalidad de Trujillo.

Cuando los agentes del orden llegaron, verificaron que un sujeto de nacionalidad colombiana estaba ahorcando a su pareja, inmediatamente se acercaron y forcejearon intentando separarlos, fue en ese momento que el extranjero empezó a golpear con una botella al policía y cuando el sereno intentaba frenar la agresión, el colombiano saco una tijera de su bolsillo y le hizo varios cortes en la cara y los brazos.

El agresor identificado como Cristian Fabian Paz Escobar de 24 años de edad, estaba incontrolable y para reducirlo tuvieron que acudir al lugar otros 4 efectivos del orden, que luego de detenerlo, lo trasladaron hasta la comisaría de La Noria, a donde el sujeto llegó desafiante, vociferando y agrediendo a las personas que se encontraban en el lugar.

El Suboficial PNP Gutiérrez Dionisio Bryan, con el tabique fracturado, arañazos y golpes, junto al sereno Edwin Wilfredo Rodríguez Paredes con el rostro desfigurado y mordidas en diferentes partes del cuerpo, fueron traslados hasta el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, a unas cuadras de donde sucedió la gresca, sin embargo, no fueron atendidos por supuestamente no haber personal ni espacio, por lo que tuvieron que trasladarlos hasta el Hospital Albrech, ambos nosocomios son de EsSalud.

Durante la intervención del extranjero, la mujer agredida trato de impedir en todo momento la detención de su pareja, con un madero en manos también agredió a los efectivos del orden, por lo que, la mujer también fue detenida y puesta a disposición de las autoridades.

Los vecinos de la zona denunciaron que el sujeto agrede permanentemente a su pareja y esta no lo denuncia, también afirmaron que consume drogas en plena vía pública.

"No podemos decirle nada, nos amenaza y no respeta ni a los niños, ojalá no regrese, aqui somos familias abandonadas por la Policía", declaró una de las vecinas.