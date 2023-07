Tacna: Cuestionan a Dircetur por no promover el turismo rural comunitario

30/07/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El youtuber peruano de historia y cultura Hugo Pillco, más conocido como 'Hugox Chugox', visitó la región de Tacna y compartió gratos momentos con pobladores de la provincia de Candarave. Sin embargo, al escucharlos se llevó la sorpresa que no son considerados por la Dirección Regional de Turismo de Tacna (Dircetur) como parte del turismo rural comunitario.

Grave denuncia

A través de su cuenta oficial de Facebook, el creador de contenido indicó que los llaman 'informales' y denunció que existe una 'argolla' para favorecer solo a ciertas empresas entre hoteles y agencias.

"Dircetur de Tacna solo considera como "operadores turísticos" a ciertas empresas como agencias y hoteles, pero deja de lado a los pobladores que hacen 'turismo rural comunitario'. Estos no son tomados en cuenta, son negados e incluso declarados como informales en el sector turismo, a pesar que existe un Programa de Turismo Rural Comunitario, escribió.

Asimismo, el youtuber nacional señaló que en el 2022 se creó el "Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo", a través de una resolución ministerial, que permite a las comunidades campesinas ejercer el turismo rural comunitario de manera legal. No obstante, a pesar de cumplir con los requisitos no se les activa su registro o no son tomados en cuenta.

"En el año 2022 se ha creado un Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo, es ahí que recién se pueden inscribir las comunidades campesinas para hacer turismo rural comunitario de manera legal. A pesar de que cumplen con los requisitos no se les activa su registro o no se le toma en cuenta. Se quiere eliminar esta competencia, eso es lo que alegan los comuneros", declaró para nuestro medio.

Pedido a las autoridades

La pobladora de la comunidad de San Pedro, Gaby Echeverria, apuntó que las autoridades tendrían que tener en cuenta que las comunidades tienen un marco de ley más flexible.

"Nosotros para ser operadores nos piden muchos requisitos, pero también deberían de tener en cuenta que las comunidades campesinas tienen un marco de ley más flexible. A raíz de este problema, hemos tenido conversación con la directora de turismo y nos ha dicho que vamos a tener una reunión en la primera semana de agosto", mencionó.

Por otra parte, la directora Regional de Dircetur, Yeny Villanueva Burga, aseguró que comparte la idea de que se debe tener una normativa distinta en la zona alto andina.

"Sería una recomendación para el Ministerio (Mincetur) porque dejan fuera a los operadores de la zona alto andina. Una vez ellos registrados pueden acceder a los diferentes beneficios del Estado", expresó.

De esta manera, el cuestionamiento del youtuber 'Hugox Chugox' a Dircetur Tacna por el manejo del turismo rural comunitario llegó a las autoridades que indicaron tomarán con atención el caso.