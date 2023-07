Tacna: Congresista Isaac Mita denuncia por presunto secuestro a militantes de Perú Libre

El congresista de la bancada de Perú Libre, Isaac Mita, denunció un presunto secuestro por parte de dos militantes del partido luego de que le reclamaran por supuestos préstamos sin pagar.

Según la versión del congresista, el sábado 15 de julio, alrededor de las 6 de la tarde, dos individuos identificados como Edmundo Godofredo Herrera Guaila y Gloria Ana Rojas Huanca, quienes afirman haber sido militantes de su partido político durante la campaña congresal, irrumpieron en su oficina exigiendo el pago de supuestas deudas.

Según declaraciones, Herrera y Rojas le reclamaban una suma de 3,000 soles correspondientes a un préstamo y 30,000 soles por el uso de un vehículo, que supuestamente le habrían otorgado durante su campaña electoral.

Como se recuerda el parlamantario Mita asumió el cargo de congresista por el departamento de Tacna el pasado 27 de marzo, luego del desafuero de Betssy Chávez.

"Nos hemos vinculado en el partido de Perú Libre, ahí fue donde el señor me pide prestado dinero. En varias ocasiones le he estado dando S/500, así de poco en poco, hasta completar la suma de más de tres mil soles. Lo único que estoy pidiendo al señor que me devuelva los tres mil soles porque él dijo en una ocasión 'saca la cuenta te voy a pagar'", manifestó Gloria Rojas Huanca.