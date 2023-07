Tercera 'Toma de Lima': Productos de primera necesidad en Cusco incrementarían sus precios por protestas

Ante la programación de una tercera 'Toma de Lima' para el 19 de julio, muchos comerciantes de Cusco manifestaron que los precios de los productos de primera necesidad se verían afectados. Esto, en consecuencia de las protestas que se llevarían a cabo.

Las cámaras de Exitosa Perú llegaron hasta las instalaciones del Mercado Mayorista Vinocanchón, ubicado en el distrito de San Jerónimo, para consultar acerca de los precios de productos de primera necesidad y conocer la opinión de la gente respecto a las protestas programadas para el próximo 19 de julio.

Una comerciante avícola indicó a nuestro medio que debido a las próximas protestas, el precio de pollo aumentaría así como su trabajo se vería afectado; sin embargo, hasta el momento nadie se ha pronunciado si es que el mercado mayorista acatará o no las medidas de esta situación.

''De hecho que va a afectar y sobre todo a nuestro trabajo (...) Estas movilizaciones no nos va a dejar trabajar'', inidicó la comerciante a Exitosa Perú, visiblemente preocupada.

Otro comerciante del mismo rubro, señaló que las protestas impiden el paso de los camiones productores, generando el alza de precios que afectará sobre todo la economía de las madres de familia.

''Va a afectar (...) Porque no dejan ingresar mercadería y todo va a subir (...) Particularmente, (este paro) no nos conviene. Va a afectar económicamente a las amas de casa'', señaló.

En cuanto a otros productos como el limón, yuca y palta, estos han mantenido sus precios. No obstante, muchos de los comerciantes temen que las manifestaciones vuelvan a generar caos, sobre todo por el cierre de carreteras que evita que los alimentos sean distruibuidos en los diferentes mercados de la región, generando instantáneamente el alza del precios.

La venta de papa, alimento principal en el plato de un peruano, también podría verse afectada no solo por la poca producción de este año sino por la coyuntura nacional.

''La papa no es estable (...) Sobre todo por la poca producción de este año (...) (la protesta) Nos afecta a nosotros los comerciantes (...) No dan paso a los camiones (...) (y) normalmente no quieren cargar la mercadería por el riesgo'', señaló otra comerciante del Mercado Mayorista de Vinocanchón.