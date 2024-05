¡Terrible! Incendio consumió la gran parte de área de carpintería del Gobierno Regional de Arequipa

13/05/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El taller de carpintería del Gobierno regional de Arequipa fue arrasado por un incendio la madrugada de hoy 13 de mayo. El gobernador de la 'Ciudad Blanca' no emitió declaraciones sobre el siniestro debido a que tuvo que viajar al interior de la región para realizar actividades protocolares.

Según me informó Christian García, conductor de Exitosa en Arequipa, fueron los vecinos quienes alertaron qué había fuego y hasta llamaradas dentro del predio que corresponde al Gobierno Regional. Sin embargo, cuando fueron a tocar las puertas nadie los atendió hasta después de 20 minutos.

Un vigilante, que no sabía lo que estaba pasando, lo atendió varios minutos después, por lo que cuando los bomberos pudieran sofocar el incendio, aproximadamente a las 6:00 A.M., las llamas ya habían consumido casi en su totalidad un taller de carpintería, donde el Gobierno Regional estaba preparando carpetas, además de otros artículos metálicos. Afortunadamente no se reportaron víctimas mortales.

Luego sofocarse el incendio, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, prometió dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, a las pocas horas dejó plantados a los periodistas aduciendo que tenía que viajar para cumplir con sus deberes gubernamentales.

Gobernador habría declinado conferencia para no enfrentar a la prensa

Según Christian García, una de las principales razones por las Rohen Sánchez canceló la conferencia de prensa, es porque los medios de comunicación locales le iban a consultar sobre sus últimas denuncias que hizo contra ellos mismos.

Asimismo, recordó que Sánchez ataca regularmente a los medios de comunicación de Arequipa acusándolos de extorsión, incluso el Colegio de Periodistas le pidió que aclare a qué medio se refiere para poder apoyarlo, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta.

