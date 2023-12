Trabajadores del Segat no limpiarán Trujillo hasta que les depositen su gratificación

Decenas de trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo - Segat llegaron hasta la plaza de armas de Trujillo, para pedir a los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo poner en agenda el tema el depósito de la gratificación durante la sesión de Concejo.

"Estamos esperando que nos den nuestro aguinaldo, porque vamos a asar un Navidad sin dinero, prácticamente. Nosotros queremos, al menos, poder pasar una Nochebuena, con un panetón, pero lamentablemente no podemos contar con ese dinero", manifestó una trabajadora de limpieza.

Los trabajadores del Segat lamentaron que, las autoridades municipales no tomen en serio sus derechos y se centren en politizar situaciones como estas.

"Ese es el motivo por el que estamos protestando en hacer valer nuestros derechos. No se trata de política, sino de nuestros derechos. No estamos pidiendo que se nos regale es dinero, porque para eso nosotros trabajamos día a día, son nuestros derechos, queremos nuestro aguinaldo. No es justo", agregó otro trabajador.