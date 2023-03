Transportistas divididos por el paro nacional contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte

01/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los gremios de transportistas de carga pesada afrontarán divididos el paro nacional convocado desde el 2 de marzo por la Federación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (FNTC) que preside Javier Corrales Valencia, como medida de rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

El secretario general de Choferes Camioneros de Arequipa, Teófilo Sánchez, sostuvo que su gremio deslindó con la jornada de lucha por la "apresurada" medida de apagar motores durante siete días. Además, indicó que la decisión perjudicará al sector que se viene recuperando tras la paralización de sus actividades por los constantes bloqueos en las carreteras del país.

"Respetamos su convocatoria, pero no la compartimos. Los transportistas vienen de una paralización desde el 7 de diciembre y nadie entiende porque muchos tienen deudas que pagar. Además, no hemos sido convocados, es una falta de respeto convocar a una paralización con cuatro días de anticipación, no se puede hacer eso", señaló Sánchez en conferencia de prensa ofrecida en horas de la mañana.

Otro de los gremios que no se plegará a esta paralización son los transportistas que brindan servicios de viajes interprovinciales. Este gremio desistió de participar debido a que existe un porcentaje considerable de empresas que quebraron, tal es así que de 70 compañías que ofrecen itinerarios en el Terminal Terrestre de Arequipa, solo quedaron 50 operativas.

Paro nacional

Los transportistas de carga pesada acatarán un paro de apagado de motores a nivel nacional del 2 al 8 de marzo, así lo anunció el vocero del Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (FNTC), Javier Corrales, tras una reunión que sostuvieron con los dirigentes de las otras regiones el Perú.

En un video difundido en redes sociales, Corrales exigió estabilidad política, respetando la democracia y lo que demanda la población, así como mayor celeridad en las investigaciones que se siguen por los fallecidos en las protestas y, por último, el cumplimento del acta firmada el 29 de noviembre del año pasado, donde exigen cambios en el rubro de transportes. Hay que recordar que no habrá bloqueo de vías.