Trujillanos divididos por decreto que permite que PNP investigue delitos por su cuenta

Luego de la aprobación del Decreto Legislativo N° 1605, el cual modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal, en el que la Policía Nacional del Perú (PNP) podrá realizar, por iniciativa propia, las diligencias de investigación del delito que sean urgentes o inaplazables, los trujillanos expresaron opiniones divididas ante esta disposición a nivel nacional.

"No me parece. Yo pienso que esa disposición es excesiva, porque la Policía no está preparada como la Fiscalía. El fiscal estudia más tiempo que un agente policial que solo estudia tres años. Va a haber muchos problemas, pese a que se trabaja paralelamente con la Fiscalía. Yo pienso que no es una buena decisión", manifestó un vecino de Trujillo.