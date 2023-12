"No sirve": Alcalde de Trujillo pide demoler Mall Plaza tras balacera que dejó un fallecido

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, ha solicitado demoler el Mall Plaza de la ciudad donde falleció una persona producto de una balacera. Según indicó, no cumpliría las medidas de seguridad necesarias.

Durante el programa Exitosa Te Escucha con Katyusca Torres Aybar, el mencionado burgomaestre indicó que ello se confirmó tras la última visita de los inspectores de seguridad Defensa Civil luego el asesinato ocurrido en el centro comercial, el cual calificó como una "bomba del tiempo" producto de sus deficiencias.

"Ayer, cuando han ido los inspectores de seguridad de Defensa Civil, ese mall está para demolerlo totalmente porque no sirve. Es una bomba de tiempo, porque acepta gente más del aforo, no tiene precaución de seguridad. No tiene absolutamente nada", declaró para nuestro medio.