¡Urgente! Menor sufre brutal ataque de un perro y se encuentra en riesgo de perder su pierna

Un niño de 10 años se encuentra en estado grave luego de sufrir el ataque de un perro, que le causó profundas heridas en la pierna, poniendo en riesgo su integridad física. La madre del menor ha solicitado su traslado del Hospital Daniel Alcides Carrión al Hospital del Niño de San Borja.

Según las declaraciones de la madre, actualmente se enfrenta a la falta de equipo especializado para tratar las lesiones del pequeño. El trágico suceso, aumenta el peligro de que la infección producida por la mordedura avance y afecte directamente al hueso, lo cual podría resultar en la pérdida de su pierna.

"Me están pidiendo un aparato que es para drenar la herida del niño, se llama HEMOVAC, pero en el hospital no cuentan con él. Ese aparato cuesta alrededor de 4 mil soles, y es una cantidad que no podría juntar. Soy madre soltera, el niño es huérfano de padre y apenas puedo cubrir algunos medicamentos," expresó la madre en declaraciones para Exitosa, visiblemente preocupada por la salud de su hijo.