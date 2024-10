Joven con cáncer rompe en llanto al saber que Nayib Bukele pagará TODO su tratamiento: "Aún hay esperanza"

A través de las redes sociales, la joven influencer de nacionalidad salvadoreña, Tatiana Guevara, pidió a todos su apoyo para poder financiar el costo de su tratamiento de cáncer, sin imaginar que el presidente de su país, Nayib Bukele, respondería.

Muchas personas atraviesan complicados momentos en la vida y especialmente cuando se trata de una condición médica como el cáncer que de no ser tratado a tiempo puede traer consecuencias fatales e irremediables pérdidas de nuestros seres queridos.

Es así como en TikTok se dio a conocer la historia de Tatiana, quien fue diagnosticada el 1 de mayo con leucemia linfoblástica aguda, es decir cáncer en la sangre. Por ello, decidió grabar un video explicando la gravedad de su enfermedad y del tratamiento médica de la que debe someterse para luchar contra ella.

Según su relato, hace un mes, su médico de cabecera le confesó que debía realizarse un trasplante de forma inmediata porque su situación podrían complicarse al ser un cáncer agresivo.

"Podría recaer y las células puedan multiplicarse, podría complicarse y ser aún más difícil; el mes ya pasó y aún no he logrado la meta. Por eso estoy aquí frente a ustedes pidiéndoles su ayuda, su apoyo, que de verdad me ayuden a lograr este sueño; por eso solicito la ayuda del presidente Nayib Bukele, personas del gobierno o de empresarios, para que pueda cumplir mi más grande sueño: mi sanación", explicó Guevara.