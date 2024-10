"Señora Dina Boluarte, usted es una usurpadora": Piura y su duro mensaje contra el Gobierno durante protestas

27/10/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cansados de la ola delincuencial y extorsiones en el país, ciudadanos de Piura se sumaron al paro nacional del 23 de octubre convocado por transportistas y fue en ese marco, que uno de ellos no dudó en lanzar una fuerte crítica contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Cansados de la inseguridad ciudadana

Durante la movilización, los piuranos levantaron su voz de protesta e indignación por los asesinatos que se vienen registrando en la región norte del país, así como para exigir acciones concretas por parte del Ejecutivo para detener el avance de los actos delictivos.

Un grupo de personas bloquearon la carretera Piura-Chulucanas con banderas de color blanco y negro, colocando piedras y ramas para evitar la circulación de vehículos. Con ello, rechazaron el mandato de Dina Boluarte y exigieron el apoyo del gobierno regional en su lucha, que a diario se vuelve más descontrolable ante la presencia de más sicarios.

"Señora Dina Boluarte usted no es la presidenta, usted es una usurpadora, mentirosa, cínica que engaña al país", expresó uno de los protestantes en el paro nacional. Junto a él otros expresaron su molestia porque la criminalidad ha rebasado el poder de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Piden cambio del gobierno de Dina Boluarte

Asimismo, lamentaron la inacción de las autoridades de los tres poderes del Estado, como el Congreso de la República, en referencia, a las polémicas leyes de terrorismo urbano y del crimen organizado.

"Las autoridades, congresistas hacen leyes a su favor y la población la tiene desprotegida. (...) Ya la gente no soporta ni aguanta la extorsión. Aquí estamos un grupo de transportistas (protestando)", sostuvo otro manifestante en Piura.

Mientras tanto, una señora no solo pidió mayor seguridad y resguardo policial en las calles, sino el cambio del gobierno de Dina Boluarte, ya que "no los representa" porque no pone 'mano dura' contra los extorsionadores que exigen cupos para no atentar contra sus vidas.

"Este cambio que queremos es para todo. Queremos el cambio total de este Gobierno. No nos representa la señora Dina ni su Congreso corrupto que hace leyes a su antojo", señaló una mujer indignada porque su familia se convirtió en víctima de las bandas extorsivas.

Jefe PNP de Piura protagoniza altercado

Durante la protesta se suscitaron incidentes en Piura, luego de que el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) encargado de dicha región, Manuel Farías Zapata, protagonizara un altercado contra un grupo de manifestantes.

La autoridad policial les increpó el hecho de haber bloqueado un tramo de la carretera y, además, advertir que si no la despejaban, pasaría a detenerlos y abrirles una carpeta fiscal.

"No me bloquee la vía (...) Así es mi voz, la señora está faltando el respeto al bloquear una vía (...) identifiquen a la señora para regalarle su carpeta fiscal (...) donde inician los derechos de los demás, terminan los de ustedes (...) Salgan de acá o sino los llevo detenidos", señaló, causando la molestia de la multitud.

De esta manera, uno de los manifestantes del pasado paro nacional, del 23 de octubre, en Piura, lanzó una dura crítica contra el gobierno de Dina Boluarte y demás autoridades por la criminalidad que ha sembrado el terror en el país.