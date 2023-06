Valeroso padre toca trompeta en las calles de Trujillo para sostener a sus dos hijas

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Con la voz entrecortada y los ojos llorosos, un padre de familia cuenta su historia de vida a pocos días de celebrarse el Día del Padre. José Rodríguez Mantilla lleva más de 40 años tocando la trompeta y confiesa que, durante la pandemia, tuvo que sobrevivir tocando en las calles, lo que le obligó a perder la vergüenza, por amor a sus hijas.

"En la pandemia dejé de salir por un año, dejé de trabajar. Un amigo me dijo que compre mi parlantito y trabaje solito. Al inicio sí, me daba vergüenza, pero después ya no. Yo de esto vivo y me dedico a eso", cuenta.

José asegura que el trabajo le resulta rentable para pagar sus deudas y sostener a su familia. "Pago mis cuotas en el banco porque saqué un préstamo para comprar mi casita y estoy pagando a pesar de los altos intereses que cobran. También me alcanza para las cosas de la casa", revela.

El músico, visiblemente emocionado, expresó que el trabajo que realiza a diario tiene como objetivo principal asegurarles un futuro a sus dos hijas.

"Ahora mis hijas están estudiando. A mis 54 años les brindo todo lo que puedo. En el ámbito musical, aún me siguen llamando para tocar en orquestas, pero ya no acepto trabajar de ese modo porque es muy agotador. A veces hay que viajar a otros países, o aquí mismo, a la sierra, ya me resulta un poco complicado. He tocado en muchas orquestas de Piura, con Tony Rosado. He participado en colaboraciones con varias producciones", explica conmovido.

Recorre las calles

El padre de familia contó a Exitosa que visita diversos lugares del centro de Trujillo, donde regala a peatones y turistas su talento musical.

"Voy a varios lugares. Hoy me he animado a tocar aquí afuera del mercado. Las personas que me escuchan me dan su voluntad, yo no les cobro. Siempre me apoyan", indica.

Sin embargo, también lamentó que algunas personas se incomoden con su presencia y el sonido de su instrumento musical.

"Me han tirado agua, me insultan. Es gente ignorante que no valora el arte. Yo sigo trabajando porque sé que hay otras personas que sí les gusta lo que hago", agrega.

Celebrará su día

José Rodríguez Mantilla expresa su emoción por la celebración del Día del Padre aseguró, con una sonrisa en el rostro, que espera reunirse con sus hijas y pasar un día inolvidable.