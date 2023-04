¡Amor de padre! Hombre en silla de ruedas conmueve por bailar con su hija

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los padres siempre han demostrado que están dispuestos a todo, a pesar de los problemas o impedimentos físicos, para ver felices a sus hijos y que nunca les falte nada. Es así como un video publicado en redes sociales sorprendió a todos por ver a un padre de familia en silla de ruedas dejar de lado su dolor y salir a bailar en un evento escolar.

"Todo se puede con esfuerzo y dedicación"

Charles Potter, no dejó que su incapacidad le impida disfrutar de un momento agradable junto a su Charlize, hija de 6 años. Por ello, a través de su cuenta @rhonduhhxx, en TikTok, demostró que se puede hacer cualquier cosa con una actitud positiva y la voluntad de superación.

"Mi hija menor está haciendo una clase de silla de baile hip-hop. Y tenían estos bailes de papá e hija y ella me preguntó si estaba dispuesto a, ya sabes, hacerlo con ella. Yo estaba como, 'si quieres, sí, absolutamente haremos que funcione'", contó Charles en un medio de comunicación de su localidad.

"Aprendieron un baile 4 días antes de actuar... algunos ajustes para adaptarse a su papá", fueron las palabras en la publicación de Rhonda Conrad, esposa de Potter.

Se accidentó en el 2006

El accidente automovilístico de Charles comenzó en 2006, debido a un conductor ebrio, pero esto no le impidió seguir con su vida al hombre de Winchester, Virginia, Estados Unidos, dándole su especial toque se positividad en sus funciones como padre y esposo.

El padre de familia señaló que fue un verdadero desafío el cual fue superando, entre otras cosas, por nunca perder la fe: "todo sucede por una razón, eso me ayudó a mantener una sonrisa en mi rostro, mantener una actitud positiva. Todavía estoy aquí, pudo ser peor, así que no puedo quejarme".

Reacciones de los seguidores

Como era de esperarse, el video generó cientos de visitas y la admiración de los seguidores de la cuenta de TikTok por el enternecedor gesto de Charles hacia su hija a pesar de su condición física.

"Y otros que prefieren no perder un día de trabajo", "es un gran padre", "más que hermoso, gran mensaje: la discapacidad no es impedimento", "cuando realmente quiere ser padre no hay límites", "qué hermosa manera de demostrar cuánto está dispuesto a hacer por su pequeña", fueron algunas de las reacciones en el material audiovisual que pronto se volvió tendencia en redes sociales.