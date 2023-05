Trujillo: Madres continúan haciendo el trabajo de la Policía de Tránsito en exteriores de colegio

Luego que Exitosa denunciara que madres de familia hacen los trabajos de la Policía de Tránsito en exteriores de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión ante la ausencia e indiferencia del personal de la Policía de Tránsito, se pudo corroborar que, por segundo día consecutivo, los agentes de dicha área policial brillaron por su ausencia.

Así lo corroboró Exitosa en horas de la mañana y al mediodía del último martes al evidenciar que, únicamente, dos efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), les prestaron el apoyo, al momento de la salida de los alumnos al mediodía.

Asimismo, otros tres serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo llegaron a la zona para apoyar en las labores de las madres de familia.

"Los policías de USE nos han visto aquí y hemos tenido que pedirles el apoyo. En la mañana también nos apoyó un policía de Transito que pasó por casualidad por aquí", contó una madre.

Sin embargo, las mamás integrantes del Programa Preventivo Brigada de Autoprotección Escolar - BAPES lamentaron que, a pesar de las denuncias a través de Exitosa Trujillo y los tres documentos enviados, no han recibido el apoyo policial en las horas de entrada y salida de los alumnos.

"Hemos enviado el tercer documento el 9 de marzo de este año y hasta ahora no nos apoyan. Los policías de USE nos han ayudado, pero eso no garantiza que sea todos los días", agregó otra mamá.