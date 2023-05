Trujillo: Madres de familia hacen el trabajo de la Policía de Tránsito en exteriores de colegio

29/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Insólito! Ante la necesidad de garantizar la seguridad de sus hijos al ingreso y salida de su colegio, madres de familia de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión, realizan las labores de los agentes de la Policía de Tránsito, ante la ausencia e indiferencia de los efectivos.

En declaraciones para Exitosa, las madres de familia que pertenecen al Programa preventivo Brigada de Autoprotección Escolar denunciaron que, a diario, tienen que lidiar con los malos conductores que transitan en exteriores del colegios e inmediaciones del óvalo Grau, en Trujillo.

Madres de familia toman iniciativa para resguardar exteriores de I.E.

"Lo más triste es que los carros pasan en nuestro encima, ni siquiera nos respetan. Recibimos insulto y una serie de cosas. Estamos desde las seis de la mañana, tratando de controlar el tráfico", detalló una madre de familia.

Asimismo, indicaron que, a pesar que enviaron una solicitud a la Policía Nacional para contar con agentes de Tránsito, les han hecho caso omiso.

"Aquí no tenemos policías, estamos en la nada. Sin embargo, tenemos que cuidar la vida y la integridad de nuestros hijos", agregó otra madre.

Exitosa evidenció la imprudencia de los conductores que transitan por las inmediaciones del óvalo Grau, sin respetar las señales de tránsito.

Indiferencia

Tras la denuncia y el pedido realizo a las autoridades de la Policía de Tránsito, Exitosa volvió a la zona y comprobó, nuevamente, la ausencia del personal policial.

"Pedimos que estén presentes aquí, en exteriores del colegio. Solo se van a otras esquinas y no nos brindan el apoyo", expresaron.

El colmo

Y por si la falta de agentes de Tránsito fuera poco, estas mismas madres señalaron que se ven en la obligación de grabar las intervenciones de los efectivos de la Policía Nacional, para que recién se dispongan a aplicar papeletas a malos conductores que no respetan las señales de tránsito.

"Yo tuve hasta el final grabar para que pueda poner la papeleta. Es una vergüenza porque a veces se prestan para no actuar adecuadamente. Si no la grababa, no ponía la papeleta", contó otra de las mamás.

Reportan robos

En diálogo con Exitosa Trujillo, las madres de familia de I.E. José Faustino Sánchez Carrión también señalaron que, ante ausencia policial, se registran robos a peatones y alumnos que asisten a los colegios cerca en el óvalo Grau.

Ocupan vía pública

Exitosa comprobó que en la zona se reportan más problemas que ponen en riesgo el pase de los peatones. Uno de estos tiene que ver con malos transportistas que toman como cochera la avenida Moche y se estacionan en la vía pública, por varias horas del día, generando congestión vehicular.

A pocos metros, la presencia de comerciantes ambulantes que venden en exteriores de mercado Francisco Morales Bermúdez, en la avenida Moche, también perjudica el desplazamiento de personas, al ocupar las veredas y la pista para ofrecer sus productos.

Finalmente, las madres perjudicadas señalaron que trabajadores de la empresa de transportes "Ruta 10" colocan palos sobre las líneas peatonales para evitar que los automóviles se estacionen en los exteriores de su local. Sin embargo, indican que esto dificulta el tránsito de una calle a otra.