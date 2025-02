Abogado de Andrés Hurtado descarta presunta recepción de dinero en caso 'Mi Barrunto': "No tiene vinculación"

En diálogo con Exitosa, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, aseguró que su defendido no tendría vinculación en la investigación seguida contra dueño de 'Mi Barrunto'.

En entrevista con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado indicó que su patrocinado ha solicitado reunirse con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para brindarle información sobre funcionarios de primer nivel y minimizó las acusaciones contra su cliente.

"Andrés Hurtado ha pedido una cita formal a la fiscal de la Nación para brindar información sobre funcionarios de primer nivel. No estamos hablando del caso Peralta, jamás van a probarme que Andrés Hurtado recibió un millón de dólares, nunca lo van a hacer. Llevan cuatro o cinco meses y no lo van a hacer. No hay nada más que una tesis creativa de la Fiscalía", mencionó.