Abogado de Betssy Chávez afirma que juicio contra Castillo es político: "Intereses de persecución"

Raúl Noblecilla, abogado de la expremier Betssy Chávez, afirmó que el juicio contra el expresidente Pedro Castillo y su defendida por el fallido golpe de Estado tiene connotaciones políticas y está revestido de intereses de persecución. Asimismo, sostuvo que el exmandatario debería ser absuelto de los delitos que se le imputan.

En una entrevista con Nicolás Lúcar, para el programa Hablemos Claro, Noblecilla aseguró que el caso no se está abordando de manera imparcial, sino que la justicia está instrumentalizada y responde a intereses políticos.

"Este proceso no es distinto a lo que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo con Pedro Castillo . La manera en que se está desarrollando este juicio es claramente política. No es que se esté forzando la política en un juicio, sino que está revestido de intereses de persecución y de manipulación de la justicia " , afirmó.

El jurista explicó que el delito imputado tanto a Castillo como a Chávez es el de rebelión. Sin embargo, insistió en que no se puede sostener dicha acusación, ya que el verbo rector del delito es el 'levantamiento en armas', algo que, según él, nunca ocurrió.

En esa misma línea, Noblecilla reconoció que el expresidente se rebeló políticamente, pero sostuvo que esto no constituye un delito, sino un acto legítimo dentro del ámbito político.

"Él se rebela políticamente y tiene todo el derecho de hacerlo. Le dice al juez y al tribunal de un país que ya no es democrático que no puede estar sujeto a una decisión arbitraria. No es que la defensa de Betssy Chávez deba seguir el mismo camino que Castillo, pero si me preguntas a título personal y jurídico, considero que lo que está haciendo el presidente es digno de reconocimiento", agregó el abogado.