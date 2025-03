Pedro Castillo, Betsy Chávez y Anibal Torres planearon golpe de Estado desde un día antes, asegura Fiscalía

Este martes 4 de marzo, se dio inicio al juicio oral contra Pedro Castillo y otros investigados en el caso que se les sigue por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado. Como se recuerda, el exmandatario llevó a cabo un golpe de Estado en diciembre del 2022 cuando intento disolver el Congreso de la República.

Por ello, el exlíder de Perú Libre viene siendo acusado por la Fiscalía por lo que hoy se dio a conocer el paso a paso de este hecho que mantiene al exjefe de la Nación en el Penal de Barbadillo.

Durante esta primera sesión, la fiscal Galinka Meza Salas tomó la palabra y señaló que los acusados sostuvieron una reunión horas antes del mencionado mensaje a la Nación para coordinar todos los detalles.

A su vez, indicó que Betssy Chávez fue la encargada de convocar a los medios de prensa para que se haga la difusión necesaria y se transmita el momento exacto en el que Pedro Castillo daba su mensaje.

Sobre los primeros minutos de este juicio, el expresidente de la República se presentó sin su abogado generando la demora en el mismo. Cuando tomó la palabra, señaló que esta decisión la tomó debido a que todo este proceso está confabulado en su contra.

"Doctora, repito, el día de ayer presenté un escrito a esta sala penal y quisiera que se haga público. Vengo a ratificar su contenido y lo que hice llegar a su despacho. No tengo razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado. En mi condición de presidente de la República secuestrado en el penal de Barbadillo, debo agradecer a mi abogado Luis Medrano porque no lo puedo exponer en un juicio que es una pantomima", indicó.