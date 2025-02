Leslie Urteaga descarta impedimentos legales para nombrar a Julio Demartini como embajador en el Vaticano

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Leslie Urteaga, despejó dudas sobre el nombramiento de Julio Demartini como embajador en el Vaticano, luego de las especulaciones sobre su salida del gobierno y las investigaciones que lo afectan.

Según Urteaga, no existen impedimentos legales que impidan su designación, dado que el cargo diplomático no le otorgaría inmunidad frente a las investigaciones judiciales en curso.

"Esas investigaciones seguirán su curso. Es un tema que tiene a cargo, seguramente, la Cancillería. No se trata de inmunidad o no, simplemente tiene un cargo político. No hay ningún impedimento para que asuma esto", señaló Urteaga.

Aclarando que el gobierno está dispuesto a colaborar con las investigaciones, pero que el nombramiento de Demartini no debería estar condicionado por estos procesos judiciales.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, también abordó el posible nombramiento de Demartini en una entrevista en Prueba de Fuego.

Schialer negó categóricamente que la designación en el Vaticano sea una especie de "premio consuelo" tras su salida del MIDIS. El Canciller defendió la capacidad profesional de Demartini y subrayó que su salida del ministerio fue una decisión política personal.

"Las embajadas no son un premio consuelo. Demartini está absolutamente capacitado para ocupar este y cualquier otro puesto. Recuerdo que él mismo dijo: 'No tengo por qué salir del puesto, todo está en orden, pero lo hago para no perjudicar al Gobierno'. Incluso fue generoso al irse; no lo hizo porque lo obligaran", sostuvo Schialer.