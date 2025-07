Abogado de Jorge Cuba asegura que se resguardará "mientras espera decisión en segunda instancia"

El exviceministro de Comunicaciones de Alan García, Jorge Cuba, salió del país unos días previos a la lectura de sentencia por el Caso Metro de Lima, por el que finalmente fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión.

La defensa legal de Cuba sostuvo que su representado tomó la decisión de resguardarse mientras espera la decisión del Poder Judicial en segunda instancia.

La defensa del exviceministro anunció que se va a buscar impugnar la decisión del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial mediante un recurso de apelación dentro del plazo establecido.

"El tribunal ya dijo que no había una organización criminal, que no había un tráfico de influencias, que no había un cohecho. Al momento ha emitido una sentencia por el delito de colusión y el delito de lavado de activos. Finalmente, vamos a impugnar", señaló.