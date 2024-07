Alberto Fujimori: Indulto humanitario no le permite postular como presidente, advierte exfiscal

En diálogo con Exitosa, el exfiscal anticorrupción Martín Salas se refirió a la situación de Alberto Fujimori y afirmó que el expresidente de la República no puede postular a las elecciones 2026; ello a pesar de haber recibido un indulto humanitario.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Salas indicó que Fujimori cometió un delito y fue sentenciado por aquel, por lo que al obtener el indulto humanitario, no se le perdona el hecho, sino el cumplimiento total de la pena. "Los sentenciados no pueden postular", agregó.

"Para ser delincuente tienes que haber tenido un título, vale decir una sentencia condenatoria y eso es lo que no le ha perdonado la gracia presidencial, él cometió el delito y solamente le están perdonando el cumplimiento de la pena, es por eso que es claro que él (Alberto Fujimori) no va a poder postular", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el exfiscal anticorrupción señaló que la mandataria Dina Boluarte debería explicar los motivos por los que se estaría incumpliendo el indulto humanitario. "No estamos hablando de alguien que fue condenado por otros delitos ajenos a la administración pública", detalló.

Argumentó que con su afirmación se estaría buscando un pronunciamiento acorde con lo que "aparentemente hay". Por consiguiente, volvió a sostener que se debe evaluar si la medida fue otorgada de manera "debida".

En tal sentido, Salas explicó que si Alberto Fujimori no realiza el pago total interpuesto como reparación civil, sería inscrito en el registro de deudores. Según precisó, el exjefe de Estado no ha cumplido su condena, sino ha recibido una gracia presidencial que "le perdona parte de la ejecución de la pena".

"Si es que no cumple con pagar la reparación civil, no podemos hablar de un sentenciado rehabilitado que recupere todos sus derechos. Mientras no se pague esa reparación civil, así halla cumplido su condena, él no va a poder rehabilitarse ni adquirir la totalidad de sus derechos civiles", manifestó Salas.