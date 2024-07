Dina Boluarte anuncia política nacional para luchar contra la corrupción: "Establece un marco necesario"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la implementación de una nueva política nacional que permitirá combatir la corrupción en el país.

En el marco dela inauguración del Foro Internacional sobre Delincuencia Organizada Trasnacional, la jefa de la República sostuvo que la lucha contra la corrupción es una prioridad absoluta y no negociable para su Gobierno.

La reunión, que se llevará a cabo en los próximo dos días, congregó a distintos funcionarios, entre ellos el canciller Javier González-Olaechea, el gerente regional sur del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y representantes de la Comunidad Andina.

Cabe destacar que hoy la presidenta también se presentó en la ceremonia de graduación extraordinaria de alféreces de la Policía Nacional del Perú realizada en el distrito de Puente Piedra, donde aseguró que viene realizando labores para luchar contra la delincuencia y criminalidad.

Según un reportaje de "Punto Final", en una de sus citaciones en el Ministerio Público por el caso Rolex, Dina Boluarte acusó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por haber filtrado a la prensa sus declaraciones sobre el caso.

En esa reunión, la Fiscalía de la Nación realizó 19 preguntas adicionales a Boluarte Zegarra. Ante ellas, la jefa de Estado reiteró su inocencia de los presuntos delitos que se le imputan y decidió guardar silencio debido a la supuesta filtración de sus declaraciones a los diversos medios.

"Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente y a partir de este momento no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal, porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa", manifestó Boluarte.