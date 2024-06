Alberto Fujimori podría volver a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, según abogado del IDL

En diálogo con Exitosa, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, explicó que "es altamente probable" que el expresidente Alberto Fujimori vuelva a ser sentenciado por crímenes de lesa humanidad si la justicia de Chile resuelve, en segunda instancia, ampliar su extradición por el caso de esterilizaciones forzadas y otros cuatro delitos.

En conversación con Karina Novoa, en el programa Informamos y Opinamos, el letrado del IDL sostuvo que era "altamente probable" que la Sala Superior de Chile autorice la solicitud de ampliación de extradición contra Alberto Fujimori, dejándolo habilitado para que sea interrogado e investigado por los casos mencionados en un juicio oral en territorio peruano.

Como se recuerda, el expresidente de Perú fue extraditado desde Chile en 2007, así que, cada vez que debe ser juzgado por nuevos delitos, el Estado peruano debe elevar la petición a los tribunales chilenos.

"Cuando tú eres extraditado no puede ser juzgado en ese caso si no se emite una resolución de ampliación de la extradición, porque finalmente hay una fuente de compromiso de que no se te puede juzgar si no hay una resolución judicial del país que originalmente te extraditó", explicó.