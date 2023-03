Aníbal Torres: Fiscalía y PNP allanan vivienda del expremier de Pedro Castillo en San Isidro

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú (PNP) allanan hoy, desde horas de la madrugada, la vivienda del extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, ubicada en el distrito de San Isidro; ello en el marco de la investigación que se le sigue tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Pruebas que ayuden con investigación

La finalidad de dicha diligencia es hallar información relevante que pueda ayudar con la mencionada indagación que pesa en su contra, por los delitos de rebelión y conspiración.

El allanamiento que pretende obtener las pruebas necesarias inició cerca a las 3 de la mañana de este jueves, 23 de marzo, y no se ha incluido una orden de detención en contra del expremier del Gobierno de Castillo Terrones.

Según se informó, el propio Aníbal Torres fue quien atendió al equipo de fiscales y se encuentra acompañándolos en la búsqueda de elementos probatorios referente a su caso.

Golpe de Estado

Como se recordará, el ahora expresidente de la República, Pedro Castillo, brindó un mensaje a la Nación el 7 de diciembre del 2022, donde anunció su decisión de perpetrar un golpe de Estado.

En su pronunciamiento televisado el exmandatario, que ahora se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, manifestó que determinó disolver el Congreso de la República, así como también intervenir al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional; además de convocar a la elección de un nuevo Parlamento con facultades constituyentes.

Evalúa postular a la Presidencia

El extitular de la PCM, Aníbal Torres, aseguró que la población "pide" que postule a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales y, tras ello, no descartó que se vaya a presentar como candidato.

Según manifestó el expremier, los peruanos solicitan "constantemente" su postulación a los comicios, sobre todo los que habitan el sur y centro del país.

"Estamos ante un hecho en que la población es la que lo pide (que participe en las elecciones), y lo pide constantemente. Lo pide el sur del Perú, lo pide el centro, lo pide un sector del oriente del Perú; lo piden algunos sectores del norte, no todos, no, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad", declaró para el canal de YouTube de la exministra Anahí Durand.

El exjefe del Gabinete Ministerial manifestó que aún se encuentra evaluando su candidatura y resaltó que no se puede desatender la voluntad popular.

"Estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, allí estamos para trabajar juntos. Es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien, pero, repito, no se puede desdeñar la voluntad popular en ese camino", expresó.

De tal manera, Aníbal Torres continúa dando que hablar tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, esta vez las miradas giraron hacia él por cuenta de que la Fiscalía y la PNP allanan su inmueble en San Isidro.