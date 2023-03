Aníbal Torres evalúa postular a la Presidencia de la República: "La población lo pide constantemente"

22/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, aseguró que la población "pide" que postule a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales y, tras ello, no descartó que se vaya a presentar como candidato.

"Lo piden constantemente"

El expremier Torres Vásquez manifestó que los peruanos solicitan "constantemente" su postulación a los comicios, sobre todo los que habitan el sur y centro del país.

"Estamos ante un hecho en que la población es la que lo pide (que participe en las elecciones), y lo pide constantemente. Lo pide el sur del Perú, lo pide el centro, lo pide un sector del oriente del Perú; lo piden algunos sectores del norte, no todos, no, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad", declaró para el canal de YouTube de la exministra Anahí Durand.

Voluntad popular

El exjefe del Gabinete Ministerial, quien ostentó dicho cargo durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo, manifestó que aún se encuentra evaluando su candidatura y resaltó que no se puede desatender la voluntad popular.

"Estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, allí estamos para trabajar juntos. Es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien, pero, repito, no se puede desdeñar la voluntad popular en ese camino", expresó.

Denunciando constitucionalmente

Cabe recordar que la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra Aníbal Torres por infracciones a la Constitución y delitos contra la tranquilidad pública, rebelión y apología al delito.

La denuncia constitucional recoge las declaraciones públicas que realizó el expremier, cuando desempeñaba su cargo en la gestión de Pedro Castillo. El documento detalla que Torres Vásquez dijo que "correrá mucha sangre" en caso ocurra un intento de golpe de Estado, entre otras afirmaciones.

¿De qué lo acusan?

En el delito contra la tranquilidad pública, la parlamentaria acusa al exfuncionario de utilizar las sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros para "crear zozobra en la población y recrudecer el odio entre los peruanos".

Mientras que, en lo referido al delito de rebelión, precisa que el extitular de la PCM se dedicó a generar una condición de "odio" en el país, que tuvo como consecuencia las protestas sociales que se registraron en los últimos meses.

Sobre apología del delito, la legisladora indica que el expremier ha enviado constantes "mensajes de odio" contra los congresistas que considera opositores a sus intereses, así como al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

Además, Chirinos Venegas señala que Aníbal Torres infringió el artículo 38 y 39 de la Constitución Política, referidos al deber de estar al servicio de la Nación y al deber de defender la Carta Magna. Por todo ello, la congresista solicitó que se autorice el procesamiento judicial de Aníbal Torres y su inhabilitación de la función pública por 10 años.

Sin embargo, pese a todo los cuestionamientos existentes en su contra, Aníbal Torres reveló que está evaluando la posibilidad de postularse como candidato a la Presidencia de la República en los próximos comicios, porque - según afirma - la población se lo "pide constantemente".