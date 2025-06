Cañete: Fiscalía abre investigación contra participantes de parodia a Dina Boluarte durante pasacalle

En entrevista con Exitosa, Zósimo Infanzón de la Cruz, alcalde del distrito de San Luis, brindó detalles sobre la investigación que abrió la Fiscalía contra los vecinos que participaron en una parodia a Dina Boluarte durante un pasacalle. "Nos ha llegado una citación de Fiscalía por discriminación, buscando responsables por esta parodia", aseveró.

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, el burgomaestre explicó que dicha parodia se realizó el mes de enero del 2025 durante la Fiesta del Pueblo de San Luis, la cual dura una semana completa e incluyen pasacalles y distintas actividades.

De tal modo, se conoció que en la parodia que quedó registrada en video, se observa una camioneta blanca y de ella baja la persona que imita a la mandataria Boluarte, esta lleva un sombrero y una banda presidencial. Además, se encuentra acompañada de personajes que interpretan a agentes de seguridad que llevan un maletín con gran cantidad de billetes.

En tal sentido, el alcalde indicó que las actuaciones que se preparan en las diferentes calles del distrito de San Luis son sorpresa, es decir, el público no sabe de qué va a tratar el show, por lo que no se comprende qué es lo que la Fiscalía quiere investigar y por qué se imputa el delito de presunta discriminación.

Además, Infanzón de la Cruz indicó que no es la primera vez que él ve un show de imitación con personajes del Estado; Según narra, cuando viajó a Ayacucho, durante un carnaval presenció una parodia con respecto a la polémica frase de Boluarte: "Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y postre".

"Nosotros nos sentimos un poco mal, los vecinos también están un poco tristes y asustados porque ellos no lo han hecho con ninguna maldad ni ninguna mala intención sino solamente sacar sonrisas, hacer parte de nuestra algarabía del momento que es la fiesta de nuestro distrito, pero no pensamos que llegase a esta situación, no ha sido la intención de discriminar ni nada", indicó el burgomaestre de San Luis.