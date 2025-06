Dina Boluarte cumple más de 200 días sin responder a la prensa: No desea transparencia en su Gobierno

En diálogo con Exitosa, el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, reveló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, lleva más de 200 días sin comunicarse con la prensa, lo que demostraría no querer transparencia en su Gobierno y que intentaría quedarse en el poder a como de lugar.

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, el abogado penalista también se refirió a la carta notarial enviada por el cirujano Mario Cabani hacia la mandataria donde la acusa de realizar "declaraciones inexactas" sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió Boluarte.

"La presidenta hace más de 200 días que no se comunica con la prensa, eso ya de por si equivale a no comunicarse con la población. Es una persona que ha demostrado claramente no querer la transparencia como estándar de su Gobierno", dijo a nuestro medio.