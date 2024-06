Dina Boluarte: la vez que la presidenta inauguró la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez

03/06/2024 / Exitosa Noticias / Política

El caos generado en el aeropuerto Jorge Chávez por un presunto cortocircuito que apagó la luz de la pista de aterrizaje también dio a conocer que la segunda pista de aterrizaje del terminal aéreo no se encontraba operativa pese a haber sido inaugurado por la presidenta Dina Boluarte un año atrás.

Las palabras de Dina Boluarte

Como se recuerda, el 3 de abril de 2023, la jefa de Estado participó en la ceremonia de inauguración de esta pista de aterrizaje, la cual junto a una nueva torre de control formaba parte de un proyecto de ampliación del aeropuerto, que recibió más de 2.000 millones de soles en inversión.

En aquel entonces, la mandataria Dina Boluarte señaló que esta ampliación permitiría que los vuelos que no puedan aterrizar en el Callao ya no se desvíen a otras provincias para no incomodar a los pasajeros, sean nacionales o extranjeros.

"Uno de los grandes beneficios de tener las dos pistas operativas, es que en caso hubiese un incidente, se podrá usar la otra como pista de emergencia, ya no se necesitará aterrizará en otros aeropuertos regionales aledaños, como por ejemplo en el aeropuerto de Pisco, con las consecuentes molestias de los pasajeros", declaró .

Aunque resulte sorprendente, en dicho evento protocolar, donde también estuvo presente la entonces ministra de Transportes, Paola Lazarte Castillo y las autoridades de Lima Airport Partners (LAP), inclusó se realizaron dos prueba para certificar la operatividad de la pista.

Primero, un avión con 143 pasajeros a bordo despegó con destino a Tarapoto y después una nave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) descendió con éxito. ¿Pero entonces por qué no pudo operarse el pasado domingo 3 de junio con el presunto cortocircuito?

"Uno de los beneficios de tener 2 pistas operativas, es que si hay un incidente, se podrá usar una de emergencia, ya no irán a otro aeropuerto como el de Pisco" Dina Boluarte se burló de todos los peruanos y extranjeros ¡Mintió descaradamente! pic.twitter.com/0uohff7MAK — Chacotero (@ChacoteroPeru) June 4, 2024

Pista inoperativa

Según ha explicado el presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis Barrios, la nueva pista de aterrizaje no entró en funcionamiento como esperaban porque nunca habían realizado un ejercicio de prueba exitoso durante la noche, porque las lunas de la torre de control reflejaban la luz y obstaculizaba la visión de los pilotos.

Como se supo, el incidente en el aeropuerto Jorge Chávez causó que 128 vuelos se suspendieran afectando a más 8.000 personas que venían o se iban del país.

De esta manera, la presidenta Dina Boluarte se encuentra nuevamente entre cuestionamientos, tras inaugurar una pista de aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez que hasta ahora se encuentra inoperativa.