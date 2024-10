Captura de Vladimir Cerrón no debería tardar más de 30 días, según exministro Hernani: "No hay voluntad política"

El exministro del Interior, Remigio Hernani, aseguró en una entrevista con Exitosa que la captura de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre (PL), no debería tomar más de 30 días si existiera la "voluntad política" necesaria para realizarla.

El exgobernador regional, quien se encuentra prófugo de la justicia por más de un año, enfrenta una orden de captura luego de ser condenado por delitos de corrupción.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', Hernani recordó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha llevado a cabo capturas de personajes de gran notoriedad en el pasado, como Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso y Víctor Polay Campos, miembro del MRTA, y que no habría motivo para que la captura de Cerrón presente mayor dificultad.

Asimismo, el exministro fue enfático en señalar que la falta de avances en el caso del líder de PL no se debe a la incapacidad de las fuerzas del orden, sino a la carencia de una voluntad política por parte del actual gobierno.

A su vez, Hernani expresó su descontento con las acciones recientes, particularmente con operativos como 'Amanecer Seguro', los cuales calificó como "un engaña muchachos".

"No hay una voluntad política, al menos no se ve, el Ministro no ha demostrado que tiene la voluntad política de hacer las cosas, pero no lo veo, lo veo en otros temas muy diferentes. El está cerrado a querer quedarse y desvía la atención (...) él cree que sacando un operativo como 'Amanecer Seguro', el va a dar soluciones al problema de la inseguridad en el país, ese operativo es un engaña muchachos", agregó.