Carabayllo: Dictan 28 años de prisión contra sujeto que asesinó a su pareja en Navidad

El Poder Judicial sentenció a 28 años de prisión a José Flores Espinoza por el asesinato de su pareja, Elizabeth Minaya, en un caso que conmocionó al distrito de Carabayllo y al país entero en Navidad.

El crimen ocurrió el pasado 25 de diciembre, cuando el condenado utilizó una falsa sorpresa romántica para perpetrar el feminicidio.

La decisión del tribunal fue dada a conocer este 2 de enero, luego de un proceso judicial que contó con pruebas contundentes, incluyendo testimonios de familiares y la reconstrucción de los hechos.

El feminicidio ocurrió en la noche de Navidad, cuando Flores Espinoza vendó los ojos de Minaya bajo el pretexto de una sorpresa romántica, en el asentamiento humano 'Las torres de Carabayllo'

Minutos después, le pegó con un tubo, no contento con ello continuó descargando su ira contra la madre de familia de cuatro hijos, siendo dos menores de él, esta vez sacó un cuchillo y la apuñaló tres veces en el corazón, en dos oportunidades en el cuello, quitándole la vida de forma instantánea, huyó del lugar.

Tras cometer el acto, el hombre intentó simular un accidente, pero las evidencias presentadas por los peritos de criminalística confirmaron su responsabilidad directa.

Por su parte, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos han condenado el hecho y reiterado su llamado a reforzar las políticas públicas contra la violencia de género en el país, tres días después se llevó a cabo la reconstrucción en presencia de los seres más queridos de la fallecida.

"Pedimos justicia, ella no se merece esto, la conocemos años, tiene cuatro menores de edad que se quedarán solos, él no se puso a pensar en eso, lo más triste es que la familia de Elizabeth no están acá, ellos están en España", declaró familiares cercanos.