Caso Rolex: SAC admite a trámite denuncia constitucional contra Dina Boluarte

Tras una extensa votación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el Caso Rolex, tras la emisión de la misma por parte de la Fiscalía de la Nación.

La votación terminó con 17 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Como se recuerda, el pasado 1 de junio, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, mencionó que el Congreso no podría acusar a la mandataria en caso decida admitir la demanda.

Durante sus declaraciones al Ministerio Público, Boluarte se pronunció en dos ocasiones respecto al Caso Rolex. En ellas, testificó que los relojes Rolex y la pulsera Bangle le fueron entregadas en calidad de préstamo por el gobernador ayacuchano y retiró su inocencia de los cargos que se le imputan.

"Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente y a partir de este momento no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal, porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa", dijo la mandataria oralmente.